Mardin'deki Ortaokul Öğrencileri Filistin'e Yardım Topladı

Mardin merkez Artuklu ilçesinde bulunan Hacı Suphiye Bölünmez Ortaokulu öğrencileri, aralarında topladıkları 10 bin lirayı, Filistin'e gönderilmesi için İHH Mardin Şubesine teslim etti.

Mardin merkez Artuklu ilçesinde bulunan Hacı Suphiye Bölünmez Ortaokulu öğrencileri, aralarında topladıkları 10 bin lirayı, Filistin'e gönderilmesi için İHH Mardin Şubesine teslim etti.

Mardin Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri, İHH Mardin Şubesince merkez Artuklu ilçesi Nuhoğlu Camisinde açtığı ve gelirlerinin Filistin'e gönderileceği kermese katkıda bulunmak için evlerinde yapmış olduğu yemekleri kermese teslim etti.

Ortaokulda başlatılan yardım kampanyası kapsamında öğrenciler aralarında topladığı 10 bin lira, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatih Akman ve öğrenciler, Filistin'e gönderilmesi için İHH'ya teslim etti.