Mardin'de tarihi çarşılarda 'Esnaf Duası' yeniden başlatıldı

Mardin'de Şirindede Cami'ne atanan imam Fatih Yılmaz, tarihi çarşılarda yaklaşık 50 yıldır uygulanmayan 'Esnaf Duası'nı yeniden başlattı. Her pazartesi günü esnafla birlikte dua ettikten sonra iş yerleri açılıyor. Uygulama semt pazarlarında da devam edecek.

MARDİN'de 2019'da Şirindede Cami'ye imam olarak atanan Artvinli Fatih Yılmaz, kentteki tarihi çarşılarda Osmalı'dan bu yana sabah namazının ardından okunan, ancak yaklaşık 50 yıldır uygulanmayan 'Esnaf Duası'nı yeniden başlattı. Yılmaz, 4 yıldır her pazartesi günü 08.00'de tarihi Sokul Bakar, Kayseriye ve Hasan Ammar çarşılarında esnafla birlikte dua ettikten sonra iş yerleri açılıyor. Yılmaz, uygulamayı şu an eski çarşılarda sürdürdüklerini belirterek, Semt pazarlarında da bunu sürdürmeyi düşünüyoruz. Her duanın sonunda hadis ve ayetlerden ticaret ile ilgili bölümler okuyup, aktarıyoruz. Tüccarlar bir şehrin kalbi gibidir, tüccarların ahlaklı olması ve özellikle de Mardin gibi turizm şehrinde tüccarların ahlaklı olması, güzel ahlakın yayılmasına vesile olur diye umut ediyoruz' dedi.

Mardin'in tarihi merkez ilçesi Artuklu'daki Şirindede Camii'ne 2019 yılında atanan Artvinli imam Fatih Yılmaz, Osmanlı döneminden bu yana sabah namazlarının ardından okunan, ancak yaklaşık 50 yıldır uygulanmayan 'Esnaf Duası'nı yeniden başlatmak için esnaflarla görüştü. Olumlu yanıt alan Yılmaz, 4 yıldır her Pazartesi 08.00'de tarihi Sokul Bakar, Kayseriye ve Hasan Ammar çarşılarında esnafla birlikte dua ettikten sonra iş yerleri açılıyor. Esnafların bu haftaki duasına İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ile Artuklu Müftüsü Abdullah Işık da katıldı. Müftü Türkmen, yaptığı duanın ardından esnafa hayırlı kazançlar dileğinde bulunarak, 'Bu gelenek aslında daha öncede sürdürülüyormuş. Esnafımız ticaretine başlarken sabah namazından sonra dua ile dükkanlarını açıyorlardı. Bir ara bu dua geleneği kesintiye uğramış. Yaklaşık 4 yıl önce de hocamız bu geleneği yeniden başlattı. Bizlerde bundan sonra inşallah bu saatlerde esnafımız dükkanların açarken bu duayı yapacağız. Rabbim, esnafımıza helal kazanç nasip eylesin, haramdan muhafaza etsin' dedi.

'SEMT PAZARLARINDA DA BUNU SÜRDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

İmam Fatih Yılmaz, uygulamayı genişletmek istediklerini belirterek, '4 yıl önce başlattığımız dua geleneğini devam ettiriyoruz. Eski çarşılarda başladık, semt pazarlarında da bunu sürdürmeyi düşünüyoruz. Her duanın sonunda hadis ve ayetlerden ticaret ile ilgili bölümler okuyup, aktarıyoruz. Tüccarlar bir şehrin kalbi gibidir, tüccarların ahlaklı olması ve özellikle de Mardin gibi turizm şehrinde tüccarların ahlaklı olması, güzel ahlakın yayılmasına vesile olur diye umut ediyoruz' diye konuştu.

'DUANIN YAPILMASI ÇOK GÜZEL, MEMNUNUZ'

Çarşıda esnaflık yapan Necmettin Yüksel (41), uygulamadan memnun olduğunu ifade ederek, 'Hocamız her hafta Pazartesi 08.00'de gelip dualarla çarşımızı açıyor. Çok güzeldir, memnunuz. Bize ticareti, esnaflığı, helal ve haramı hatırlatıyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Biz dua geleneğinin devam ettirilmesini istiyoruz' dedi.

Esnaf Cemil Yalaz (63) ise, uzun yıllardır geleneğin uygulanmadığını belirterek, 'Biz çocukken bir hocamız vardı, sabah namazında çıkıp dua ederdi ve esnaf öyle dükkanlarını açardı. Uzun yıllar bu gelenek unutulmuştu, ama Fatih hocamızdan sonra bu gelenek yeniden canlandı. Kendisine teşekkür ediyoruz' diye konuştu.(DHA)