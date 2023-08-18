Manisa Kula'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde ormana yakın otluk alanda çıkan yangın, karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde ormana yakın otluk alanda çıkan ve yaklaşık 20 dönüm alanda etkili olan yangın, karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar mevkiinde saat 14.30 sıralarında ormanlık alan yakınındaki otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangına, ihbarın ardından bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kula İtfaiye Amirliği'ne bağlı yangın ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. 4 itfaiye aracı, orman ekipleri, su tankerleri, 10 itfaiye personeli emniyet ve jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle halkı da büyük destek verdi. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA