Manisa'da Maki Yangını Çıktı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde maki yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Dalbahçe ve Avşar Mahallesi arasında kalan otluk ve makilikte çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.