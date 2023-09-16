Manisa'da Gönüllüler Tarafından İmece Usulü Mevlit ve Hatim Programı Düzenlendi

Manisa ve Balıkesir'de gönüllü vatandaşların imece usulü başlattığı mevlit ve hatim programının 7'incisi Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan Manisa Muradiye Camiinde gerçekleştirildi. Programda bin 435 kişi için okunan 120 hatimin duası yapıldı ve katılımcılara gönüllüler tarafından imece usulü masraflarını karşıladığı yemek ikramı yapıldı.

Manisa ve Balıkesir'de gönüllü vatandaşların imece usulü başlattığı mevlit ve hatim programlarının 7'incisi Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan Manisa Muradiye Camiinde gerçekleştirildi. Her yıl ebediyete intikal eden yüzlerce insan için gönüllüler tarafından okunan hatimlerin duasının yapıldığı ve mevlid-i şerifin okunduğu programın ardından katılımcılara gönüllülerin imece usulü masraflarını karşıladığı yemek ikramında bulunuldu.

İlki 2016 yılında Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Mustafa-Derya Arslan sorumluluğunda yapılan ve geleneksel hale gelen mevlid-i şerif programının 7'ncisi Manisa'da Mehmet-Bahriye Çetinkaya çiftinin sorumluluğunda Manisa'da Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olan Muradiye Camiinde gerçekleştirildi.

"Köy ve kasabalarda yaşayan bu gelenek büyükşehirlere taşındı"

Bin 435 kişi için okunan 120 hatimin duasının yapıldığı programın açılış konuşmasını yapan emekli Türkçe Öğretmeni İrfan Dağtaş mevlit geleneğinden bahsettikten sonra şunları söyledi: "Gelenek haline gelen, bizleri uzak ve yakından bir araya gelmemizi sağlayan imece usulü mevlit ve hatim duası adı verilen bu organizasyonların Dede Korkut Hikayelerinden öğrendiğimiz Toy ve toplu dua geleneğine dayanmaktadır. Bu geleneği günümüze taşıyan Mehmet Çetinkaya ve ailesine teşekkür ederiz. Anadolu'nun köy ve kasabalarında yaşatılan bu geleneği büyükşehirlere kadar taşımış ve bugün bizi bir araya gelmemize vesile olmuştur. Temelinde hayırda yarışmak, Müslüman Türk toplumunda barış, barışmak, kaynaşmak ve birbiri hakkında hüsnü zanda bulunmak yatar. BU mevlit ve dua faaliyeti Balıkesir Savaştepe'de başlamış, Soma'da devam etmiş bugün burada 7'incisi gerçekleştiriliyor. Bunun 8'incisi gelecek sene bu tarihlerde Soma'da yapılacaktır. Dileğim orada buluşmaktır. Mimar Sinan'ın eseri Muradiye Camii kubbesi altında yapacağımız halisane dua ve niyazlarımızı Allah kabul etsin. Hakk'a yürüyenlerimize rahmet, bizlere de onlarla Cennette buluşmayı nasip etsin."

Muradiye Camii İmam Hatibi Hamza Acarkan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Saruhanbey Camii İmam Hatibi Osman Akkış ve İstanbul Fatih Camii Emekli Müezzini Ali Rıza Şahin'in mevlit icrasıyla devam etti. Camideki programın ardından katılımcılara gönüllüler tarafından imece usulü hazırlanan yemek ikramında bulunuldu. - MANİSA