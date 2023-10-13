Manisa'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail tarafından bombardıman altında tutulan Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Manisa'da cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma vaazı ve hutbesinde de Filistin'deki Müslümanların yaşadıklarına değinildi.

İsrail tarafından bombardıman altında tutulan Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Manisa'da cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Manisa'da cuma namazının ardından Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde İsrail bombardımanında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi. Cuma vaazı ve hutbesinde de Filistin'deki Müslümanların yaşadıklarına değinildi. Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur'un kıldırdığı gıyabi cenaze namazına Manisa Valisi Enver Ünlü, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Haşim Yener Bilir, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA