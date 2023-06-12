Manipur eyaletinde internet yasağı beş gün daha uzatıldı

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddetli çatışmalar nedeniyle başlayan internet yasağı beş gün daha uzatıldı. Mobil internet hizmetleri 3 Mayıs'ta yasaklanmıştı ve genişbant hizmetlerine bir sonraki gün yasak getirilmişti. Yaklaşık 100 kişi öldü ve binlerce kişi yardım kamplarında yaşıyor. Barışı ve kamu düzenini korumak için 10.000'den fazla güvenlik personeli eyalette konuşlandırılmış durumda.

YENİ DELHİ, 12 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Manipur eyaleti, Pazar günü başlayan internet yasağını Perşembe'ye kadar beş gün daha uzattı.

Eyaletteki etnik gruplar arasında şiddetli çatışmaların çıkmasının ardından mobil internet hizmetlerinin kullanımı 3 Mayıs'ta yasaklanmıştı. Bir sonraki gün de genişbant hizmetlerine yasak getirilmişti. Mevcut asayiş durumu nedeniyle o günden beri yasağın süresi birkaç kez uzatıldı.

Şiddetli çatışmalarda yaklaşık 100 kişi öldü ve 300'den fazla kişi yaralandı. Evleri yakılan binlerce kişi ise yardım kamplarında yaşıyor.

Barışı ve kamu düzenini korumak için Hint Ordusu ve paramiliter güçlerden 10.000'i aşkın güvenlik personeli halihazırda eyalette konuşlandırılmış bulunuyor. Ülkenin Federal İçişleri Bakanı Amit Shah birkaç hafta önce durumu değerlendirmek için eyalette üç gün geçirdi.

Yerel basının verdiği bilgiye göre Manipur'un Tanıtım ve Bilişim Bakanı Sapam Ranjan, son 24 saat içinde eyaletin herhangi bir yerinden herhangi bir olumsuz olay bildirilmediğini söyledi.