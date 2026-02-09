Haberler

Mandelson–Epstein skandalı patladı, İngiliz hükümeti sallanıyor
ABD'li finansçı Jeffrey Epstein'a ait yeni belgelerin yayımlanması, İngiltere'de büyük bir siyasi ve toplumsal krize neden oldu. Belgelerde, eski Dışişleri Bakanı Peter Mandelson'un Epstein ile yakın ilişkileri olduğu iddia edildi. Bu durum, Başbakan Keir Starmer üzerindeki istifa baskısını artırdı ve monarşi halkın tepkisinin hedefi hâline geldi.

  • ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı Jeffrey Epstein belgelerinde, eski Dışişleri Bakanı Peter Mandelson'un Epstein ile yakın ilişkileri olduğu iddia ediliyor.
  • Başbakan Keir Starmer, Peter Mandelson'u kritik bir diplomatik göreve atadı ve muhalefet partileri bu atamada Mandelson'un Epstein bağlantılarının bilinip bilinmediğini sorgulayarak Starmer'ın istifasını talep etti.
  • Kral Charles'ın son günlerde katıldığı etkinliklerde vatandaşlar tarafından yuhalandığı bildirildi.

ABD'li finansçı Jeffrey Epstein'a ait yeni belgelerin yayımlanması, İngiltere'de büyük bir siyasi ve toplumsal krize yol açtı. Epstein dosyalarında adı geçen eski Dışişleri Bakanı Peter Mandelson nedeniyle Başbakan Keir Starmer üzerindeki istifa baskısı giderek artarken, monarşi de halkın tepkisinin hedefi hâline geldi. Son günlerde Kral Charles'ın katıldığı bazı etkinliklerde vatandaşlar tarafından yuhalandığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan son Epstein belgelerinde, pedofili ve insan kaçakçılığı suçlarıyla anılan Jeffrey Epstein ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen isimler arasında Peter Mandelson'un da yer alması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Belgelerde, Mandelson'un bakanlık yaptığı dönemde Epstein ile temas kurduğu ve bazı hassas bilgileri paylaştığı öne sürülüyor.

Bu iddialar, Mandelson'un Başbakan Keir Starmer tarafından kritik bir diplomatik göreve atanmış olması nedeniyle hükümeti zor durumda bıraktı. Muhalefet partileri, Starmer'ın bu atamayı yaparken Mandelson'un Epstein bağlantılarından haberdar olup olmadığını açıklamasını istedi. Muhalefet temsilcileri, "Eğer bu ilişkiler biliniyorduysa bu kabul edilemez bir skandaldır, bilinmiyorduysa bu ciddi bir yönetim zaafıdır" diyerek Starmer'ı istifaya çağırdı.

Başbakanlık kaynakları ise Starmer'ın, Mandelson ile Epstein arasındaki ilişkinin "derinliği ve karanlığı"ndan haberdar olmadığını savundu. Ancak kamuoyunda bu açıklama yeterli bulunmadı ve tepkiler kısa sürede sokaklara da yansıdı.

Siyasi krizin büyüdüğü bir dönemde, İngiltere'de monarşi de halkın öfkesinden payını aldı. Kral Charles'ın son günlerde katıldığı bazı resmi ziyaretlerde ve halkla buluşma programlarında vatandaşlar tarafından yuhalandığı görüldü. İngiliz basını, bu protestoların Epstein skandalı, artan yaşam maliyetleri ve kraliyet ailesine duyulan güven kaybının birleşimiyle ortaya çıktığını yazıyor.

Uzmanlara göre, Epstein dosyasında hem hükümete hem de kraliyet çevresine yakın isimlerin yer alması, ülkede uzun süredir görülmeyen bir güven krizini tetikledi. Siyasi analistler, önümüzdeki günlerde yeni belgelerin açıklanmasıyla birlikte Peter Mandelson üzerindeki baskının artacağını, Keir Starmer'ın liderliğinin ise ciddi şekilde sorgulanacağını belirtiyor.

İngiltere'de yaşanan bu gelişmeler, yalnızca siyasi dengeleri değil, halkın devlete ve monarşiye olan güvenini de derinden sarsmış durumda.

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
