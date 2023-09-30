Mandalay, Çin-Myanmar kardeş şehir medya forumuna ev sahipliği yapacak

Myanmar'ın ikinci büyük şehri Mandalay, Kasım ayının son haftasında Çin-Myanmar kardeş şehir medya forumuna ev sahipliği yapacak. Forumda Çin ve Myanmar'dan yaklaşık 100 temsilci yer alacak.

YANGON, 29 Eylül (Xinhua) -- Myanmar Enformasyon Bakanlığı'nda görevli Genel Müdür U Ye Naing, ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'ın bu yıl Kasım ayının son haftasında Çin-Myanmar kardeş şehir medya forumuna ev sahipliği yapacağını söyledi.

U Ye Naing Perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Mandalay ve Kunming kardeş şehir olarak belirlendiğinden, kardeş şehir medya forumunun daha anlamlı olması için Kasım ayının son haftasında Mandalay'da düzenlenmesi planlanıyor" dedi.

Çin'den yaklaşık 30 temsilcinin katılacağı foruma Myanmar'dan ise aralarında medya mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 70 kişi yer alacak.