Manchester United'ın Efsane Teknik Direktörü Sir Alex Ferguson'un Eşi Hayatını Kaybetti

Manchester United'ın eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un eşi Cathy Ferguson hayatını kaybetti. 57 yıl boyunca birlikte yaşayan çiftin bu sürenin 27 yılını Sir Alex'in Manchester United'da geçirdiği dönem oluşturuyor. Sir Alex, futbolculuk kariyerinin zirvesindeyken Cathy ile tanıştı ve Premier League tarihindeki en büyük menajerlerden biri olarak ün kazandı. Aile, Cathy'nin vefat haberini duygusal bir mesajla duyurdu ve gizlilik talep etti.

Manchester United eski teknik direktörüAlex Ferguson'ın eşi Cathy, hayatını kaybetti. Aile vefat haberini duygusal bir mesajla yayınladı.

1964 yılında tanışan ve iki yıl sonra evlenen çift, 57 yıl boyunca birlikte yaşadı. Bu sürenin 27 yılını Sir Alex'in Manchester United'da geçirdiği dönem oluşturuyor. Cathy, üç oğulları ile birlikte yaşarken, Sir Alex Premier League tarihindeki en büyük menajerlerden biri olarak ün kazandı. Sir Alex, futbolculuk kariyerinin zirvesindeyken Cathy ile tanıştı; Cathy ise sadık bir Katolikti. Cathy, 2018'deki beyin kanamasından sonra Sir Alex'in yanındaydı ve 2012'deki zafer kupasının tanıtımına kadar Old Trafford'a sık sık geliyordu.

Aile, "Üzgünüz, Lady Cathy Ferguson'ın dün vefat ettiğini doğrulamaktan derin bir üzüntü duyuyoruz. Eşi, üç oğlu, iki kız kardeşi, 12 torunu ve bir büyük torunu tarafından hayatta kalmıştır." şeklinde açıklama yaparak gizlilik talep etti.

Çift, Sir Alex'in 1986'da United'a başladığı zamandan beri Wilmslow, Cheshire'da yaşadı ve Sir Alex 2013 yılında emekli olana kadar burada kaldı.

Sir Alex ve Cathy, İskoçya'da doğdu ve futbolculuk dönemlerinde Dunfermline, Rangers, Falkirk ve Ayr United gibi kulüplerde oynadılar. Ayrıca East Stirlingshire, St Mirren, Aberdeen ve milli takım gibi farklı takımlarda yöneticilik yaptılar. Çift, üç oğulları aracılığıyla 12 torun sahibi oldu ve Cathy'nin kız kardeşi vefat ettikten sonra Sir Alex 2013 yılında emekli olmaya karar verdi.

Sir Alex, 2002 yılında emekli olmaya çalıştığında eşi Cathy'nin şu sözlerini aktardı: "Birincisi, sağlığın iyi. İkincisi, seni evde istemiyorum. Üçüncüsü, zaten çok gençsin."