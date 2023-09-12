Manchester'daki Okullara Tehdit İçerikli E-postalar Gönderildi

İngiltere'nin Manchester kentindeki birkaç okula tehdit içerikli e-postaların gönderildiği duyuruldu. Manchester ve Cheshire Polis Departmanları, e-postaların kaynağını belirlemek için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İngiltere'nin Manchester kentindeki birkaç okula tehdit içerikli e-postaların gönderildiği duyuruldu. Manchester ve Cheshire Polis Departmanları, e-postaların kaynağını belirlemek için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Manchester Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Manchester şehri genelindeki okullara tehdit içerikli e-postalar gönderildiğine dair ihbarlar almıştır. Okulların ve yerel toplulukların güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu ihbarlar halen soruşturulmaktadır" denildi.

Manchester Polis Departmanı Başmüfettişi Chris Boyd, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tür ihbarları çok ciddiye alıyoruz ve herhangi bir okula kapanma tavsiyesinde bulunmamış olsak da memurlarımız bugün gün sonunda okullara ve daha geniş anlamda halka güvence sağlamak için okulların etrafındaki varlıklarını artıracaklar" dedi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEHDİT EDİLDİ

Cheshire Polisi'nden yapılan açıklamada ise e-postalarda öğrencilerin ve eğitim personelinin tehdit edildiği ifade edilerek, "Bazı okullara gönderilen, öğrencilere ve personele yönelik tehditler içeren bir e-posta polise bildirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, polis memurları güvence sağlamak amacıyla okullara gitmektedir" denildi.

Cheshire Polis Departmanı Başmüfettişi Justin Hancock ise şu ifadeleri kullandı:

"Ebeveynlere bunun kötü niyetli olduğuna inanıldığı konusunda güvence vermek istiyoruz ve bu e-postalardan sorumlu kişiyi bulmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."