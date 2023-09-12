Manavgat'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangına helikopter, uçak, arazöz ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.