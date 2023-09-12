Manavgat'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangına helikopter, uçak, arazöz ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çolaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 10 arasöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.
Kaynak: AA / Dünya