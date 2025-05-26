Malta, Filistin Devleti'ni Tanıyacak

Malta, Filistin Devleti'ni Tanıyacak
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Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu. Abela, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek, bu adımın ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Avrupa'da Filistin'i tanıyan ülke sayısı da artıyor.

(ANKARA) - Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu. "Her geçen gün kötüleşen bu insanlık trajedisine gözlerimizi kapatamayız" diyen Abela, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla yaklaşık 54 bin Filistinlinin ölümüne yol açtığını hatırlattı.

Malta Today gazetesine göre Malta Başbakanı Robert Abela dün, hem yerel hem de küresel konulara değindiği bir siyasi etkinlikte açıklamalarda bulundu ve  ülkesinin gelecek ay Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu. Konuşmasında özellikle Gazze'deki insani krize dikkati çeken Abela, "Her geçen gün kötüleşen bu insanlık trajedisine gözlerimizi kapatamayız" dedi.

Abela, bu adımın ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirterek, Filistin'in 20 Haziran'da yapılacak bir konferansın ardından resmi olarak tanınacağını bildirdi. Başbakan ayrıca, Cumartesi günü İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda Filistinli çocuk doktoru Dr. Alaa Al-Najjar'ın dokuz çocuğunun hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu söyledi. Saldırıda doktorun eşi ağır yaralanırken, yalnızca bir çocuğu hayatta kaldı. Abela, Malta'nın Dr. Alaa Al-Najjar ve ailesini ülkesinde ağırlamaya hazır olduğunu da ifade etti.

Filistin'i tanıyan Avrupalı ülkelerin sayısı artıyor

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan savaşın ardından Slovenya, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın da Filistin'i tanımasıyla Avrupa'da Filistin'i resmen tanıyan ülkerin sayısı 11'e yükseldi. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Finlandiya ve Portekiz gibi bazı Batı Avrupa ülkeleri henüz Filistin'i resmen tanımazken, geçen hafta Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Fransa'nın Filistin'i tanımaya kararlı olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA / Dünya
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