Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg, Libyalı siyasileri anayasa için uzlaşmaya davet etti

Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg, Fas'ta yaptığı ziyaret kapsamında Libyalı siyasileri anayasa için uzlaşmaya ve ülkedeki krize siyasi çözüm bulmaya davet etti. Libya'daki istikrarın bölge için önemine dikkat çeken Borg, göç konusu başta olmak üzere bölgenin birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti. Libya'da seçimler için anayasa değişikliği süreci de haberde yer aldı.

Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg, Libyalı siyasileri anayasa için uzlaşmaya ve ülkedeki krize siyasi çözüm bulmaya davet etti.

Borg, Fas'a yaptığı ziyaret kapsamında mevkidaşı Nasır Burita ile başkent Rabat'ta görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Libya'daki gelişmeler gündeme geldi.

Libya'nın coğrafik konumuna dikkati çekerek ülkedeki istikrarın bölge için önem arz ettiğine vurgu yapan Borg, "Libyalı dostlarımızı anayasa için uzlaşmaya ve ülkedeki kriz için siyasi çözüm bulmaya davet ediyoruz." dedi.

Malta Dışişleri Bakanı, göç konusu başta olmak üzere bölgenin birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu, bu nedenle Libya'da sağlanacak istikrarın bölge için önemli olacağını söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Burita da Maltalı mevkidaşı ile iki ülke arasındaki diplomatik işbirliğini ele aldıklarını belirtti.

Fas ve Malta arasında yenilenebilir enerjinin yanı sıra ticaret ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletme olanaklarını konuştuklarını aktaran Burita, Akdeniz bölgesindeki istikrarın önemine vurgu yaptı.

Libya'da seçimler için anayasa değişikliği süreci

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde bulunuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, seçim sürecinin 2023 bitmeden başlamasının, Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi'nin haziran sona ermeden yasaları hazırlamasına bağlı olduğunu ifade etmişti.