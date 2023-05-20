Malta'da Türk vatandaşı için adalet yürüyüşü düzenlendi

Malta'da kaldırımda yürürken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Türk vatandaşı Pelin Kaya için adalet yürüyüşü yapıldı. Kaya'nın ölümüne neden olan araç sürücüsü hala tutuklu yargılanıyor.

Malta'da, ocak ayında kaldırımda yürüdüğü sırada bir aracın ezdiği Türk vatandaşı Pelin Kaya için adalet yürüyüşü yapıldı.

Gzira kentinde 18 Ocak'ta arkadaşlarıyla doğum günü kutladıktan sonra kaldırımda yürürken Fransa- Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin (33) kullandığı aracın ezdiği 30 yaşındaki Kaya için sevenleri, Malta'daki Türk toplumu ve Maltalılar yürüyüş düzenledi.

Başkent Valetta'da Malta Parlamentosu'nun önünde başlayan yürüyüş, St. Elmo kalesine kadar sürdü.

Yürüyüşe, Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya, aile üyeleri ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen başta olmak üzere Maltalılar ve Türk vatandaşları katıldı.

Katılımcılar Pelin Kaya'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtler giyip "Pelin İçin Adalet" pankartı taşıdı, Türk ve Malta bayrakları açtı.

Kortejin geçtiği yerlerde yerel halk da alkışlarıyla Pelin Kaya için adalet arayışına destek verdi.

Pelin Kaya'nın ölümüne yol açan araç sürücüsü Camilleri'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılaması sürüyor.

Pelin Kaya'nın hayatını kaybettiği olay

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından yakındaki restoranın önünden geçen 30 yaşındaki iç mimar Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek çarptığı Kaya'ya taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına almıştı.

Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Pelin Kaya'nın cenazesi 21 Ocak'ta Malta'dan Türkiye'ye gönderilmiş ve 22 Ocak'ta İstanbul'da toprağa verilmişti.