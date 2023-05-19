Malta'da Pelin Kaya için adalet yürüyüşü düzenlenecek

Malta'da arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yaptıktan sonra kaldırımda yürürken bir otomobil sürücüsü tarafından ezilerek hayatını kaybeden Pelin Kaya için adalet yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün amacı, sürücünün en ağır cezayı alması ve davaya dikkat çekmek olacak.