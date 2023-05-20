Malta'da Pelin Kaya için adalet yürüyüşü düzenlendi

Malta'da arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması sırasında otomobil sürücüsü tarafından ezilerek öldürülen Pelin Kaya için adalet yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte Türk ve Malta bayrakları açıldı. Pelin Kaya'yı öldüren sürücü Jeremie Camilleri, tutuklu yargılanıyor.

Malta'da 30'uncu yaş günü için arkadaşlarıyla kutlama yaptıktan sonra kaldırımda yürürken bir otomobil sürücüsü tarafından ezilerek öldürülen iç mimar Pelin Kaya için Malta'da adalet yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gzira'da 18 Ocak'ta arkadaşlarıyla doğum günü kutladıktan sonra kaldırımda yürürken Jeremie Camilleri'nin (33) kullandığı aracın ezdiği Pelin Kaya için ailesi, Malta'da yaşayan Türkler ve Maltalılar yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe, Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya, aile üyeleri ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen başta olmak üzere Maltalılar ve Türk vatandaşları katıldı. Başkent Valetta'da Malta Parlamentosu'nun önünde başlayan yürüyüş, St. Elmo Kalesi'ne kadar sürdü. Pelin Kaya'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtler giyen grup, 'Pelin İçin Adalet' pankartı taşıdı. Yürüyüşte Türk ve Malta bayrakları açıldı. Yürüyüş sonrasında Gzira Belediyesi tarafından Pelin Kaya için ağaç dikildiği de öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak 2023 gecesi saat 01.00 sularında meydana geldi. Olay günü alkollü olan Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, doğum gününü kutlamaya giden ve kaldırımda yürüyen hiç tanımadığı Pelin Kaya'ya iddiaya göre kasten çarptı. Otomobil bir fast-food restoranının duvarına çarparak durabildi. Görgü tanıkları, Pelin Kaya'yı ezen araç sürücüsünün yerden aldığı taşları da Kaya'ya fırlattığını ve yardım etmek isteyenlere engel olduğunu aktardı. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına aldı. Pelin Kaya'nın yakınlarının ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, 33 yaşındaki Camillieri'nin 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verildi.

AİLESİ SÜRÜCÜNÜN ÜST MAHKEMEDE YARGILANMASINI İSTİYOR

Pelin Kaya'yı ezerek öldüren sürücü Jeremie Camilleri, 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor. Camilleri, dört ayda 10 defa hakim karşısına çıktı, duruşmada tanıkların dinlenmesine devam ediliyor. Ancak Pelin Kaya'nın ailesi, sürücü Camillieri'nin hiç tanımadığı birine karşı kasten ve vahşice gerçekleştirdiği kazanın yargılamasının ömür boyu hapis cezası alma ihtimalinin bulunduğu üst mahkemede görülmesini istiyor.