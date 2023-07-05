Malta Cumhurbaşkanı: Göçmen Sorunu Tüm Akdeniz'e Ait Bir Sorun

Malta Cumhurbaşkanı George Vella, göçmen sorununun tüm Akdeniz'e ait bir sorun olduğunu belirterek, AB ülkelerinin tam desteğini henüz almadıklarını söyledi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile yapılan görüşmede, göçmen sorununun sadece sınır ülkelerinin değil tüm Avrupa ailesinin sorunu olduğu vurgulandı.

Malta Cumhurbaşkanı George Vella, göçmen sorununun tüm Akdeniz'e ait bir sorun olduğunu belirterek, "Ancak tüm AB ülkelerinin tam desteğini henüz almadık. Destekleri kesinlikle zaruri." dedi.

Atina'ya resmi ziyarette bulunan Vella, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü.

Vella, görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Yunanistan ve Malta'nın iki Akdeniz ülkesi olduğuna dikkati çekerek, "Şunu söylemem gerekir ki maalesef Akdeniz'de göçmen sorunu var ancak tüm AB ülkelerinin tam desteğini henüz almadık. Destekleri kesinlikle zaruri, bu dayanışma eylemle de gösterilmeli." diye konuştu.

Sakelaropulu ise Akdeniz ülkelerinin göçmen sorunuyla mücadelede ortak bir paydası olduğuna işaret ederek, "AB dış sınırlarının korunması önceliklidir ancak bu insan hayatının korunması ile birlikte yürütülmelidir." ifadelerini kullandı.

Göçmen sorununun sadece sınır ülkelerinin değil tüm Avrupa ailesinin sorunu olduğunu kaydeden Sakelaropulu, bu sorunla mücadelede üçüncü ülkelerle de işbirliğinin önemini vurguladı.

Vella, Atina temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de görüştü.

Görüşmede turizm, deniz taşımacılığı, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve göçmen sorunu gibi konular ele alındı.