Malta Başbakanı, İsrail-Hamas arasında kalıcı ateşkes çağrısı yaptı

Malta Başbakanı Robert Abela, İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Abela, rehinelerin serbest bırakılmasının ileriye dönük ilk adım olduğunu ve diplomatik çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Malta Başbakanı Robert Abela, İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Abela, rehinelerin serbest bırakılmasının ileriye dönük ilk adım olduğunu ve kalıcı ateşkes sağlanması için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Bölgede barışın sağlanması için ortaklarla çalışmaya devam edeceklerine dikkati çeken Abela, "Bence kalıcı ateşkes tek çözüm." dedi.

Daha fazla masum sivilin hayatını kaybetmesinin göze alınamayacağını vurgulayan Abela, kalıcı ateşkes için tüm taraflardan ciddi çaba göstermelerini istedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Filistinlilerin çektiği acıların farkında, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi konusunda da kararlı olduklarını belirtti.

Scholz aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu rehinelerin serbest bırakılmasının iyi haber olduğunu dile getirerek, "Bu anlaşmayı mümkün kılan ve yakın işbirliği içinde çalıştığımız ilgili hükümetlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bir başlangıç olabilir." diye konuştu.

Alman Şansölye, şu anda biraz göz ardı edilmiş gibi görünen Ukrayna-Rusya Savaşı'nı da konuk Başbakan ile görüştükleri bilgisini paylaşarak, Ukrayna'yı askeri ve maddi olarak desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Hükümetin şu anda 2024 federal bütçesi üzerinde yoğun çalıştığına ve bunun Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeyi kesinlikle içerdiğine işaret eden Scholz, "Bunu gerekli olduğu sürece yapmayı sürdüreceğiz. Ukrayna, Almanya'ya ve onun desteğine güvenebilir." dedi.