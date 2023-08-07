Mali ve Burkina Faso, Nijer'e dayanışma göstermek için ortak heyet gönderiyor

Mali ve Burkina Faso, Nijer'deki cunta yönetimine desteklerini göstermek amacıyla Nijer'e ortak resmi bir heyet gönderecek. Heyetin Nijer'e bugün ulaşması planlanıyor.

Mali ve Burkina Faso, Nijer halkıyla dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla Nijer'e ortak resmi bir heyet gönderecek.

Mali ve Burkina Faso'nun Nijer'deki cunta yönetimine desteği sürüyor. Mali ordusundan yapılan açıklamada, "Burkina Faso ve Mali, Nijer'in başkenti Niamey'e bir heyet gönderiyor. Amaç, iki ülkenin kardeş Nijer halkıyla dayanışma içinde olduğunu göstermektir" ifadeleri kullanıldı.

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ortak heyetin Nijer'e bugün ulaşacağı açıklandı.

Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından Nijer'deki cunta yönetimine devrik lider Mohamed Bazoum'un serbest bırakılması için verilen sürenin dolmasıyla ECOWAS tarafından Nijer'e yapılacak bir askeri müdahale ihtimali doğarken, Mali'de 2020 yılında ve Burkina Faso'da ise 2022 yılında iktidara gelen cunta liderleri, yaptıkları açıklamalarla ECOWAS'ın Nijer'e yapacağı askeri müdahalesini savaş ilanı sayacakları konusunda uyarmıştı. - BAMAKO