Mali Devlet Başkanı Rusya ile İşbirliğini Güçlendirmek İstiyor

Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita, Rusya ile işbirliğini güçlendirmek istediklerini açıkladı. Goita, sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Rusya ile ilişkilerine dikkati çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptıkları bilgisini paylaştı.

Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita, Rusya ile işbirliğini güçlendirmek istediklerini açıkladı.

Goita, sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Rusya ile ilişkilerine dikkati çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptıkları bilgisini paylaştı.

Putin ile yaptığı görüşmeden memnun kaldığını belirten Goita, "Ortak çıkarları ilgilendiren konularda ve diplomatik, ekonomik ve güvenlik ilişkilerimizi güçlendirme arzumuz hakkında doğrudan ve samimi fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda Rusya ile ilişkileri güçlendiren Mali'nin bu ülkeden savaş uçağı aldığı açıklanmıştı.