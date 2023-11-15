Mali'de 2021'den bu yana sahada olduğu belirtilen Rus paralı savaşçı grubu Wagner unsurları ilk kez görüntülendi. Wagner askerleri, Kidal şehrinin kontrolünü alan Mali ordusu unsurlarıyla yan yana görüntü verdi.

Mali'de Wagner unsurları ilk kez görüntülendi

Mali'de 2021'den bu yana sahada olduğu belirtilen Rus paralı savaşçı grubu Wagner unsurları ilk kez görüntülendi.

X'ten yapılan paylaşımlarda, Wagner askerleri, Kidal şehrinin kontrolünü alan Mali ordusu unsurlarıyla yan yana görüntü verdi.

Bölge halkı tarafından çekilen video ve fotoğraflarda, yüzü maskeli kamuflaj giymiş Wagner askerleri, Mali ordusuna ait askeri araçların etrafında görülüyor.

Yaklaşık 2 yıldır Mali ordusuyla sahada görev yaptığına inanılan Wagner'in varlığı Mali hükumeti tarafından reddediliyordu.

Mali ordusunun en son yaklaşık 10 yıl önce ayak bastığı kuzeydeki Kidal kenti, Tuareg isyancılarının kalesi olarak değerlendiriliyordu.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA), Kidal'daki kampı boşaltması sonrası Mali ordusu ile Tuareg isyancıları arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Ordu, dün yaptığı açıklamada, Kidal'ın kontrolünü resmen ele geçirdiğini duyurmuştu.