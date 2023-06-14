Mali'de trafik kazası: 15 ölü, 32 yaralı

Mali'nin başkenti Bamako'yu Segou kasabasına bağlayan ulusal otoyolda üç aracın çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak şoförlerin aşırı hızı ve uykusuzluğu gösterildi.

BAMAKO, 14 Haziran (Xinhua) -- Mali'nin başkenti Bamako'yu, başkentin 230 kilometre kuzeyinde yer alan Segou kasabasına bağlayan ulusal otoyolda üç aracın çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Mali Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Salı günü yerel saatle sabah 04.00 civarında meydana gelen kazanın Fana ve Konobougou kasabaları arasında, iki otobüsün karşı yönde seyreden ve büyükbaş hayvan taşıyan 10 tonluk bir kamyonla çarpışması sonucu gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlk bilgilere göre kazaya şoförlerin aşırı hızı ve uykusuzluğu neden oldu" denildi.

Mali'nin Bamako-Segou ekseninde trafik kazaları çok sık yaşanıyor. 25 Şubat'ta öğrencileri taşıyan bir minibüsün yola devrilmesi sonucu iki kişi ölmüş, 21 kişi de yaralanmıştı.