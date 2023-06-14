Mali'de Trafik Kazası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Afrika ülkelerinden Mali'de 2 yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Mali Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Fana ile Konobougou şehirleri arasındaki kara yolunda trafik kazası meydana geldiği belirtildi. İki otobüsle bir kamyonun çarpışması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yarandığı ifade edildi. Hükümete göre, trafik kazaları sonucu geçen yıl Mali'de 680'den fazla kişi can verdi.