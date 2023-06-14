Üye Girişi
Haberler
Mali'de Trafik Kazası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Mali'de Trafik Kazası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

Afrika ülkelerinden Mali'de 2 yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Mali Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Fana ile Konobougou şehirleri arasındaki kara yolunda trafik kazası meydana geldiği belirtildi. İki otobüsle bir kamyonun çarpışması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yarandığı ifade edildi. Hükümete göre, trafik kazaları sonucu geçen yıl Mali'de 680'den fazla kişi can verdi.

Afrika ülkelerinden Mali'de 2 yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Fana ile Konobougou şehirleri arasındaki kara yolunda trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

İki otobüsle bir kamyonun çarpışması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yarandığı ifade edildi.

Hükümete göre, trafik kazaları sonucu geçen yıl Mali'de 680'den fazla kişi can verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Kavak - Dünya

Afrika Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title