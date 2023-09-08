Mali'de Terör Saldırılarında 64 Kişi Hayatını Kaybetti

Mali'de bir yolcu teknesine düzenlenen roketli saldırıda 49 sivil öldü, bir askeri tesise yapılan saldırıda ise 15 asker hayatını kaybetti. Saldırıları El-Kaide bağlantılı bir grup üstlendi.

Mali'de bir tekneye ve askeri tesise düzenlenen terör saldırılarında 64 kişi hayatını kaybetti.

Mali'de çifte terör saldırısı düzenlendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dün Nijer Nehri'nde Timbuktu şehri açıklarında bir yolcu teknesine düzenlenen roketli saldırıda 49 sivilin öldüğü belirtildi. En az 3 roket fırlatılan teknenin ordu tarafından tahliye edildiği bildirildi.

Gao bölgesindeki ise bir askeri tesise düzenlenen saldırıda 15 askerin öldüğü, 50 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Saldırıları El-Kaide bağlantılı bölgede terör faaliyetleri yürüten bir grup üstlendi.

Mali'de 2020'de askeri darbe gerçekleştirilmiş ve geçiş hükümeti kurulmuştu. Yıl sonuna kadar ülkeden ayrılması istenen Birleşmiş Milletler barış gücünün Timbuktu yakınlarındaki iki üssü silahlı kuvvetlere devretmesinin ardından bölgede gerginlik artmıştı. - BAMAKO