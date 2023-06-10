Mali'de BM Barış Gücüne Saldırı: 1 Asker Öldü, 8 Yaralı

Mali'de Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna (MINUSMA) yönelik saldırıda 1 askerin öldüğü, 8'inin yaralandığı bildirildi.

MINUSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde barış gücü askerlerine yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Devriye gezen BM askerleri geçtiği sırada yola döşenen mayının patlaması ve sonrasında çıkan çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Mali'nin kuzeyindeki Ber bölgesinde devriyelerimizden biri saldırıya uğradı." ifadesi kullanıldı.

Mali'de 2013'ten bu yana görev yapan ve bugüne kadar birçok askerini kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

Barış gücü askerleri "mavi kasklılar" olarak da adlandırılıyor.