Mali'de Birleşmiş Milletler Misyonu Üslerini Boşaltıyor

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), artan saldırılar ve güvenlik endişesiyle ülkenin Kidal bölgesindeki 2 üsten çekilmeye başladığı bildirildi.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA), artan saldırılar ve güvenlik endişesiyle ülkenin Kidal bölgesindeki 2 üsten çekilmeye başladığı bildirildi.

MINUSMA'ya bağlı barış gücü askerleri, artan terör saldırıları ve güvensizlik nedeniyle 2 üsten çekilmeye başladı.

BM misyonu, Kidal bölgesindeki Tessalit ve Aguelhok kamplarını hızla boşaltmaya başladıklarını açıkladı.

Misyondan yapılan açıklamada, "Yaşam koşullarının hızla kötüleşmesi, yüzlerce misyon görevlisinin güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalması nedeniyle üsleri boşaltma sürecini mümkün olan en kısa zamanda tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Mali'de 2013'ten bu yana sahada olan MINUSMA, Mali hükümetinin talebiyle yıl sonundan önce ülkeden tamamen çekileceğini bildirmişti.

MINUSMA, ülkenin iç kesimlerindeki Ogossagou kampını 4 Ağustos'ta orduya teslim etmiş, kuzeydeki Ber ve Goundam kamplarının da ağustos sonuna kadar boşaltılacağını duyurmuştu.

Dünyada en çok kayıp veren barış gücü: MINUSMA

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kuruldu.

Bugüne kadar 180'den fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, "dünyada en çok kayıp veren barış gücü" olarak biliniyor.

Ayrıca Mali, BM barış gücü misyonları için "en tehlikeli ülke" kabul ediliyor.

Mali'yi terk eden barış gücü personelinin sayısı 3 bin 300'ü geçmişti

MINUSMA'dan 27 Eylül'de yapılan açıklamada, Mali'den çekilme planı kapsamında son olarak Mopti Kampı'ndaki 116 Senegal askerinin ülkesine döndüğü belirtilmişti.

Açıklamada, MINUSMA'ya bağlı 2 bin 680 barış gücü askeri ve 596 BM polisinin yanı sıra çok sayıda BM görevlisi ve gönüllüsünün de ülkeyi terk ettiği ve geri çekilen toplam personel sayısının 3 bin 367'yi bulduğu aktarılmıştı.