Mali'de Anayasa Değişikliği Yüzde 97 Oyla Kabul Edildi

Mali'de 18 Haziran'da yapılan halk oylamasıyla anayasa değişikliği yüzde 97 "evet" oyuyla kabul edildi.

Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, anayasa değişikliği için evet oyu kullananların oranının yüzde 97 olduğu belirtildi.

Halk oylamasına katılım oranının ise yüzde 34,5'te kaldığı kaydedildi.

Bazı siyasi partiler, 2020'deki darbeyle başa gelen askeri geçiş hükümetinin anayasa değişikliği yapacak niteliğe ve meşruiyete sahip olmadığını savunuyor.

Cumhurbaşkanının yetkilerini artıracak anayasa değişikliğiyle "Yüksek Ulus Konseyi" isimli senato benzeri yapının oluşturulması hedefleniyor.

Yeni değişikliğe göre, ülke politikalarını hükümet yerine cumhurbaşkanı belirleyecek, başbakan ve bakanları da cumhurbaşkanı atayacak. Cumhurbaşkanı, Ulusal Meclisi de feshetme yetkisine sahip olacak.