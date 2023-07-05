Malezya ve Bangladeş İsrail'in Cenin saldırılarını kınadı

Malezya ve Bangladeş, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Cenin kentine düzenlediği saldırılarını şiddetle kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından "işlenmeye devam eden zulüm, uluslararası yasaların açık ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in "dökülen kanları derhal durdurması" gerektiği vurgulanan açıklamada, Cenin'de insani yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım sağlanmasına engel olmayın çağrısında bulunuldu.

Malezya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile uluslararası toplumu, İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçlara ve Filistinlilere yönelik ırk ayrımcılığı politikalarına son vermesi için harekete geçmeye çağırdı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları kınanarak, Filistinlilere yönelik saldırılara "kesin" olarak karşı çıktıkları yinelendi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, uluslararası yasaları ve anlaşmaları ihlal etmesinden dolayı "derin endişe" duydukları ifade edildi.

İsrail ordusu, 3 Temmuz gece Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin, Cenin kentinde ve Cenin Mülteci Kampı'nda iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirmişti.