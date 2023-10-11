Malezya'da panterlerin yakalanmasında köpek yavrusu kullanılmasına hayvan hakları koruma gruplarının tepki göstermesinin ardından Vahşi Yaşamı Koruma Departmanı konuya ilişkin açıklama yaptı. Departman başkanı, panterin daha önce köpeklere saldırdığının bilinmesi nedeniyle bu yöntemin kullanıldığını belirtti.

Malezya Vahşi Yaşamı Koruma Departmanı, panterlerin yakalanmasında köpek yavrusu kullanılmasının "yanlış olmadığını" açıkladı.

Free Malasyia Today sitesinin haberine göre, Malezya'daki bir köyde, panterin yakalanması için canlı köpek yavrularının kullanılmasına hayvan hakları koruma gruplarının tepki göstermesinin ardından Vahşi Yaşamı Koruma Departmanı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Vahşi Yaşamı Koruma Departmanı Başkanı Abdul Kadir Abu Hashim, bunun standart prosedür olduğunu ve "yakalanmaya çalışan panterin daha önce köpeklere saldırdığının bilinmesi nedeniyle onları kullandıklarını" belirtti.

Panteri daha önce bir keçiyi yem olarak kullanarak yakalayamadıklarını belirten Kadir, panteri yakalamak için kullanılan kafesin iki ayrı bölmesi olduğunu ve köpeklerin olayda zarar görmediğini söyledi.

Malezya Hayvanlara Yardım Birliği, panteri yakalamak için canlı köpeklerin kullanılmasını kınarken, çiğ sığır eti kullanımının daha etik olacağını kaydetti.