Malezya, Gazze'de saldırılardan etkilenenlere insani yardım malzemelerinin derhal ulaştırılabilmesini sağlamak adına İsrail'e çağrıda bulundu. Ayrıca, Gazze'ye insani yardım malzemesi ulaştırmaya yönelik uluslararası girişimlere katılmaya hazır olduklarını belirtti.

Malezya, İsrail'e Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yönelik saldırıları durdurması için çağrıda bulundu

Malezya, İsrail'e Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yönelik saldırılarını durdurması için çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, söz konusu çağrının, Gazze'de saldırılardan etkilenenlere insani yardım malzemelerinin derhal ulaştırılabilmesini sağlamak adına yapıldığı bildirildi.

Malezya'nın, Gazze'ye insani yardım malzemesi ulaştırmaya yönelik uluslararası girişimlere de "katılmaya hazır olduğu" belirtilen açıklamada, "Malezya, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yönelik İsrail saldırılarının derhal durdurulmasına ilişkin Mısır'ın çağrılarını güçlü bir şekilde yineliyor." ifadesi kullanıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da dün İsrail'e, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını hedef almaktan kaçınması için çağrı yapmıştı.

Açıklamada, sınır kapısının bölgedeki gerilim başladığı günden bu yana açık olduğu, sadece İsrail'in sınır kapısının Filistin tarafını hedef alması sonucu çalışmaların aksadığı belirtilmişti.

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.