Malezya, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz kalıntılarını yağmaladığı şüphesiyle Çin gemisini alıkoydu

Malezya, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz kalıntılarını yağmaladığı şüphenilen Çin gemisini alıkoyduğunu duyurdu.

Malezya, İkinci Dünya Savaşı'nda 2 İngiliz gemi enkazını yağmaladığından şüphelendiği Çin'e kayıtlı bir gemiyi alıkoydu . Malezya Denizcilik Teşkilatı (MMEA) tarafından yapılan açıklamada yerel deniz polislerinin pazar günü Çin'in kenti Fuzhou'ya kayıtlı 32 mürettebatı bulunan gemiyi alıkoyduğunu açıkladı. Söz konusu Çin'e ait geminin yasa dışı yollarla Güney Çin Denizi'nde demirlediği ve gemide yapılan arama sonucu 1941 yılında Japon kuvvetleri tarafından batırılan gemilerin İngiliz Kraliyet ailesine ait savunma gemileri HMS Prince of Wales ve HMS Repulse'a ait olduğu iddia edilen mühimmat deposunun bulunduğu kaydedildi. Gemide patlatılmamış top mühimmatının bu ayın başlarında Malezya'nın eyaleti Johor'da bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 2 İngiliz Savaş gemisinden alındığına dair şüphelerin olduğu ve bulunan mühimmatların kaynağı ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yağmalanan askeri teçhizatların deniz savaş mezarlarına yönelik bir saygısızlık yapıldığını açıklayarak olayı kınadı.

Daha önce de yağmalanmış

Malezya'da 2017 yılında düzenlenen bir gezi turunda bir dalgıç, Kraliyet ailesine ait HMS Prince of Wales adlı geminin çöpçüler tarafından yağmalandığına yönelik bir hasar kaydı belgesi göstermişti. Dönemin İngiltere Savunma Bakanı İngiltere sularında 6 İngiliz savaş gemisinin yağmalandığı iddialarını araştırmak için Malezya ve Endonezya hükümetleriyle birlikte çalışacağını söylemişti. - KUALA LUMPUR