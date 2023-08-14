Malezya Havayolları'na ait uçak, yolcunun tehditkar davranışları nedeniyle geri döndü

Avustralya'nın Sydney kentinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a hareket eden Malezya Havayolları'na ait uçak, bir yolcunun tehditkar davranışları nedeniyle geri döndü. Yolcu olaysız şekilde yakalandı ve topluma yönelik tehdit oluşmadı. Uçağın geri dönmesi sebebiyle Sydney'de birçok iç hat uçuşu ertelendi veya iptal edildi.