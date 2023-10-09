Malezya, Gazze Şeridi'ndeki şiddet olaylarına derin endişe duyuyor

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki artan çatışma ve şiddet olaylarına ilişkin derin endişe duyduğunu ve Filistin halkının yanında olduğunu bildirdi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise uluslararası topluluğun taraflı eylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Malezya, Gazze Şeridi'ndeki şiddet olaylarına ilişkin "derin endişe" duyduğunu ve Filistin halkının yanında olduğunu bildirdi.

Malzeya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki artan çatışma ve şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, endişeli olduklarını belirtilerek taraflara itidal çağrısı yaptı.

Açıklamada, "(Olayların) Temel sebebi de göz önünde bulundurulmalı. Filistinliler uzun süredir devam eden işgale, ablukaya, Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığa ve işgalci İsrail'in (Filistinlileri) yerinden etme politikalarına maruz kalmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Filistinliler'e yönelik tüm baskılara karşı, uluslararası topluluğun taraflı eylemlerde" bulunduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.