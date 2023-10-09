Malezya, Filistinlilere Yardım İçin Fon Oluşturdu

Malezya Hükümeti, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların ardından Filistinliler için oluşturulan insani yardım fonuna 1 milyon Malezya ringgiti aktarma kararı aldı.

Malezya Hükümeti, İsrail ile Hamas arasındaki son dönemde meydana gelen çatışma ve şiddet olaylarının ardından, Dışişleri Bakanlığı tarafından Filistinliler için oluşturulan insani yardım fonuna 1 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 211 bin dolar) aktarma kararı aldı.

Malezya Ulusal Haber Ajansı'nın (BERNAMA) haberine göre, Malezya Hükümeti, bugün alınan kararla, Filistinliler için oluşturulan insani yardım fonuna 1 milyon Malezya ringgiti aktarılacağını açıkladı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi söz konusu miktarın çeşitli alanlarda acil yardıma muhtaç Filistin halkına yönelik Malezya'nın insani yardım bağlamında atmış olduğu "hızlı" bir adım olduğunu belirtti.

Ahmad Zahid, "Hükümet, Filistinlilere mümkün olan en kısa sürede yardım yönlendirme sürecini kolaylaştırmaya devam edecek." dedi.

Malezya Parlamentosu (Dewan Rakyat) üyelerini fona katkıda bulunmaya çağıran Ahmad Zahid, Malezya'nın tüm bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşlarını "mümkün olan en kısa sürede" özel oturumlar veya toplantılar düzenlemeye davet edeceğini de vurguladı.

Ahmad Zahid ayrıca, bugün yapılan parlamento oturumunda "Filistinlilerin uzun süredir inkar edilen haklarını elde etme hakkının" savunulması konusunda milletvekillerinin desteği ve dayanışmasından dolayı teşekkür etti.

Bugün Dewan Rakyat'ta 17 milletvekilinin katılımıyla Filistinlilerin topraklarını ve haklarını "Siyonist rejimden" geri alma mücadelesine destek amacıyla çeşitli öneri ve görüşlerin sunulduğu oturum düzenlenmişti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.