Malezya'da Tehlike Teşkil Eden 5 Timsah Öldürüldü

Malezya'nın Sabah eyaletinde yetkililer, bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla tehlike teşkil eden 5 timsahı avladı. Kota Belud ve Lahad Datu kentlerinde timsah saldırısına uğrayan 3 kişi ise hala kayıp.

Malezya'nın Sabah eyaletinde yetkililer, bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak gerekçesiyle "tehlike teşkil eden" 5 timsahı öldürdü.

The Star gazetesinin haberine göre, Sabah eyaleti yaban hayatı yetkilisi Augustine Tuuga, insanlara saldırmaları nedeniyle bazı timsahları avladıklarını açıkladı.

Yetkili Augustine, Kota Belud kentinde 4, Lahad Datu kentinde ise 1 timsahın öldürüldüğünü belirtti.

Söz konusu timsahların bölge sakinlerine saldıran timsahlar olmadığı ancak "insanlara karşı tehlike teşkil ettikleri" gerekçesiyle öldürüldüğü kaydedildi.

Kota Belud, Lahad Datu ve Tawau kentlerinde timsahların saldırısına uğradığı düşünülen 3 kişinin eylül ayından beri kayıp olduğu ifade ediliyor.