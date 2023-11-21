Malezya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Malezya'da devam eden şiddetli yağışların ardından meydana gelen seller nedeniyle, Terengganu kıyı eyaletinde 2.294 kişi tahliye edildi. Malay Yarımadası'nın batı kıyısındaki Perak eyaleti de selden etkilendi.

KUALA LUMPUR, 21 Kasım (Xinhua) -- Malezya'da devam eden şiddetli yağışların ardından meydana gelen seller nedeniyle, Salı günü yerel saatle 15.00 itibarıyla ülkenin doğusundaki Terengganu kıyı eyaletinde 2.294 kişi tahliye edildi.

Malezya Sosyal Refah Departmanı'na göre tahliye edilenler 19 sel yardım merkezine yerleştirildi.

Malay Yarımadası'nın batı kıyısındaki Perak eyaleti de selden etkilenirken, 39 kişi yerinden oldu.

Meteoroloji departmanı, genellikle Ekim ayından Mart ayına kadar süren ve kuzey eyaletleri ile doğu kıyılarında şiddetli rüzgarlar ve dev dalgalara neden olan kuzeydoğu musonuna bağlı şiddetli yağış uyarısı yayımladı.