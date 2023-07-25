Malezya'da kayıp çiftçinin cesedi devasa bir timsahın midesinde bulundu

Malezya'da kayıp bir çiftçinin cesedi, 4 metre uzunluğundaki bir timsahın karın boşluğunda bulundu. Timsahın öldürüldüğü ve ailesinin cesedinin bulunduğu hayvanın karnının kesildiği sırada olay yerindeydiler.

Malezya'da kayıp bir çiftçinin cesedi, 4 metre uzunluğundaki bir timsahın karın boşluğunda bulundu. 60 yaşındaki Addi Bangsa, dört gün boyunca kayıptı ve ailesi kendisini arıyordu.

Malezya'nın Tawao bölgesinde yapılan arama, acı bir sona ulaştı. Yaşlı adam, 4 metre devasa bir timsahın midesinde bulundu. Sabah Yaban Hayatı Departmanı temsilcileri, devasa sürüngenin karnını kestikten sonra Bangsa'nın kalıntılarını timsahın içinde buldu.

Timsahın öldürüldüğü ve ailesinin cesedinin bulunduğu hayvanın karnının kesildiği sırada olay yerindeydiler. Otopsi, iç organların Bangsa'ya ait olduğunu doğruladı.

Tawau İtfaiye ve Kurtarma İstasyonu Şefi Jemishin Ujin, ölenin ailesinin timsahın karnını kesildiği sırada orada olduğunu doğruladı. Arama ekibi, dördüncü gün, mağdurun timsah tarafından yutulduğuna inanılan erkek bir timsah hakkında başka bir kurtarma ekibinden bilgi aldı.

Yapılan daha fazla inceleme, hayvanın Bangsa'nın ölümüyle ilişkili olduğunu doğruladı. Timsah, 22 Temmuz Cumartesi günü saat 03:00 civarında vuruldu ve birkaç saat sonra karın kısmı ailesinin gözleri önünde kesildi ve cesedi çıkarıldı. Tahmini olarak 126 taş ağırlığında olduğu ve 14 fit uzunluğunda olduğu düşünülen timsahın arama operasyonları saat 11:00'de sona erdi.