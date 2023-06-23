Malezya'da insan kaçakçılığı kampı ve toplu mezarlarla bağlantılı 4 Taylandlı suçlanıyor

Malezya'nın Perlis eyaletinde 2015'te bulunan insan kaçakçılığı kampı ve toplu mezarlarla bağlantılı olarak 4 Taylandlıya suç isnat edildi. Yaşları 30 ila 58 arasında değişen zanlılar, suçlu bulunmaları durumunda 15 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilir. Toplu mezarlardaki cesetlerin Arakanlı Müslümanlara ait olduğu düşünülüyor.

KUALA Malezya'da 4 Taylandlıya, ülkenin Perlis eyaletinde 2015'te ormanlık alanda bulunan terk edilmiş insan kaçakçılığı kampı ve toplu mezarlarla bağlantıları nedeniyle suç isnat edildi.

Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin Nasution, yaptığı açıklamada, suçlanan 4 Tayland vatandaşının, Perlis eyaletindeki Wang Kelian'da ortaya çıkartılan trajedi nedeniyle 2017'de Malezya'ya iadesi istenen 10 Tayland vatandaşının arasında olduğunu ifade etti.

Nasution, Tayland makamlarının işbirliğiyle insan kaçakçılığıyla suçlanan söz konusu 4 Tayland vatandaşının yakalandığını ve suçlamalarla yüzleşmek üzere Malezya'ya iade edildiğini kaydetti.

Perlis'teki bir alt mahkemeye çıkartılan Taylandlı zanlılar, suçlu bulunmaları durumunda 15 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilecek.

Yaşları 30 ila 58 arasında değişen zanlıların davası, Yüksek Mahkemeye havale edilecek.

Toplu mezarlardaki cesetlerin Arakanlı Müslümanlara ait olduğu düşünülüyor

Tayland'da Malezya sınırına yakın olan Padang Besar'da 1 Mayıs 2015'te insan kaçakçılarına ait gizli bir kamp tespit edilmiş, polisin burada yaptığı aramada, insan kaçakçılarınca alıkonulan Arakanlı Müslüman ve Bangladeşlilere ait 139 ceset kalıntısı bulunmuştu.

Malezya'nın kuzeyinde de göçmenlerin tutulduğu belirtilen 28 kampta Arakanlı Müslümanlara ait olduğu iddia edilen 139 mezar ortaya çıkarılmıştı.

Malezya daha önce Wang Kelian kamplarıyla bağlantılı 5 yabancıyı kaçakçılıkla suçlarken, Tayland, 9 Taylandlı yetkili de dahil olmak üzere, 62 kişiyi insan ticareti suçlarından mahkum etmişti.