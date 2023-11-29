Malezya'da inşaat halindeki bina çöktü: 3 işçi hayatını kaybetti

Malezya'nın Penang eyaletinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ağır yaralandı. Çöken binanın enkazında 4 işçinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Malezya'nın Penang eyaletinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ağır yaralandı.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Penang eyaletinde inşaat halindeki bina çöktü.

Eyaletin polis yetkilisi Muhammed Usuf Jan Muhammed, yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 14 ton ağırlığındaki bir kirişin yıkıldığını, oradaki diğer 14 kirişi de devirdiğini söyledi.

Şantiyede Bangladeş vatandaşı 18 işçinin bulunduğunu ve ilk belirlemelere göre 9 işçinin çöken binanın altına kaldığını aktaran Muhammed, şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Ağır yaralanan 2 işçinin hastaneye sevk edildiğini belirten Muhammed, çöken binanın enkazında 4 işçinin mahsur kaldığını tahmin ettiklerini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlattı.