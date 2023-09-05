Malezya Başbakanı Myanmar'daki Krizden Hayal Kırıklığına Uğradı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Myanmar'daki krizin çözümü için oluşturulan mutabakatın uygulanmasında ilerleme kaydedilmemesinden ve ülkede süren istikrarsızlıktan hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Myanmar'daki krizin çözümü için oluşturulan "beş maddelik mutabakatın uygulanmasında anlamlı ilerleme kaydedilmemesinden ve ülkede süren istikrarsızlıktan" hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi'ne katılan Enver İbrahim, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Myanmar'daki krizin "eşgüdümlü bir yaklaşımla" çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Enver, ASEAN liderleri tarafından Myanmar'daki krizin son bulması adına varılan mutabakatın uygulanmasına ilişkin anlamlı bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, ülkede devam eden istikrarsızlıktan dolayı "hayal kırıklığı" yaşadığını belirtti.

ASEAN Zirvesi'nde liderlerin 5 maddelik mutabakatı ve Hint-Pasifik'teki ASEAN varlığını ayrıntılı olarak ele aldığını aktaran Enver, üye ülkelerin Birleşmiş Milletler dahil diyalog ortaklarından istifade etmesi gerektiğini vurguladı.

Enver, zirvede, Myanmar'ın ASEAN üyesi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin kesin bir tavırla altının çizildiğini ifade etti.

ASEAN Zirvesi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 5-7 Eylül'de düzenleniyor.

Endonezya'nın ev sahipliğinde bir araya gelen ASEAN liderleri, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra, askeri cunta idaresindeki Myanmar'daki krizi de ele almak üzere toplandı.

ASEAN liderleri mutabakata varmıştı

Cakarta'da, Myanmar'daki durumu görüşmek üzere 24 Nisan 2021'de yapılan toplantının ardından ASEAN liderleri, krizin çözümü için 5 madde üzerinde mutabık kalmışlardı.

Üzerinde anlaşma varılan maddeler arasında, Myanmar'daki tarafların şiddeti bir an önce durdurması, Myanmar halkının huzur ve güvenliği için taraflar arasında yapıcı diyalog ortamının başlatılması, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilcinin Myanmar'daki diyalog sürecine aracılık etmesi, Myanmar'a insani yardımın güvenli şekilde ulaştırılmasına müsaade edilmesi ve ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilcinin beraberindeki delegeyle Myanmar'ı ziyaret etmesi ve krizin muhatabı olan taraflarla görüşmesi yer alıyordu.

Ancak plan bir türlü uygulamaya konmamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.