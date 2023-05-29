Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Malezya Başbakanı İbrahim, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, son cumhurbaşkanı seçimlerinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Türkiye, önemli bir bölgesel ve küresel oyuncu olarak yapıcı rol oynamaya devam edecektir. Malezya, mevcut mükemmel ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Türkiye ile yakın işbirliği içinde çalışmayı dört gözle beklemektedir." ifadelerini kullandı.