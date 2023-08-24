Malezya, Bağdat'ta yeniden büyükelçilik açacak

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Malezya'nın Bağdat'ta yeniden büyükelçilik açacağını duyurdu. İki ülke arasında giriş vizelerinin kolaylaştırılması ve ekonomi alanında işbirliği de ele alındı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Malezya'nın Bağdat'ta yeniden büyükelçilik açacağını duyurdu.

Hüseyin, Irak'ı ziyaret eden Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Malezyalı mevkidaşıyla iki ülke arasında giriş vizelerinin kolaylaştırılmasını ele aldıklarını belirten Hüseyin, "Malezya hükümeti, Bağdat'ta yeniden büyükelçilik açmaya karar verdi. Bu karardan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Zambry ile ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğini de görüştüklerini dile getiren Hüseyin, şunları söyledi:

"Malezya'nın havalimanları yönetimi alanında önemli tecrübeleri söz konusu. Malezyalı şirketleri Irak'ta yatırım yapmaya çağırıyoruz. Irak petrol ülkesidir ve pazarını genişletmeye çalışıyor. Petrolümüzü Malezya pazarına ulaştırmak için gerekenler üzerinde görüşmeler gerçekleştirdik."

Malezya Dışişleri Bakanı Zambry de, "Irak tarafıyla ekonomi, tarım, sağlık, yüksek öğretim ve turizm alanında görüşmeler yaptık. Bağdat büyükelçiliğimizi iki hafta içinde yeniden açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Malezya hükümeti ABD'nin Irak'ı işgalinden dolayı Mart 2003'te Bağdat büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı.