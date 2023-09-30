Maldivler'de Muhammed Muizzu başkanlık seçimlerini kazandı

Maldivler'de başkent Male'nin belediye başkanı ve ana muhalefetin başkan adayı Muhammed Muizzu, oyların yüzde 54,06'sını alarak başkanlık seçimlerini kazandı.

The New York Times'ın haberine göre, Muizzu, ikinci tura kalan başkanlık seçimlerini rakibi mevcut Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'in önünde tamamladı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre ana muhalefetin adayı Muizzu geçerli oyların yüzde 54,06'sını, Salih ise oyların yüzde 45,94'ünü aldı.

Devlet Başkanı Salih, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, halkı ve Muizzu'yu tebrik etti.

Muizzu ise yaptığı açıklamada, "Halk yüksek sesle ve net şekilde konuştu; ülke için refah ve garantili egemenlik diliyorlar." dedi.

Salih Hindistan yanlısı; rakibi Muizzu ise Çin yanlısı olarak görülüyordu.