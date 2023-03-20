Malavi Devlet Başkanı Chakwera, kasırga sonrası yardım istedi

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Freddy Kasırgası'nda ülkesinin çok büyük bir felaket yaşadığını belirterek, "Etkilenen on binlerce insan için hemen daha fazla yardım çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Freddy Kasırgası'nda ülkesinin çok büyük bir felaket yaşadığını belirterek, "Etkilenen on binlerce insan için hemen daha fazla yardım çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Freddy Kasırgası, başta Malavi olmak üzere Afrika kıtasının güneyinde etkili oldu. Malavi medyası, kasırga nedeniyle 438 kişinin hayatını kaybettiğini, 79 bin 600 kişinin de yerinden edildiğini duyurdu. Malavi Devlet Başkanı Chakwera, yaşanan afetle mücadelenin sürdüğünü ifade ederek, "Chikwawa ve Nsanje büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Etkilenen on binlerce insan için hemen daha fazla yardım çağrısında bulunuyoruz. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Hasar, fiziksel ve duygusal acının büyüklüğünü ortaya çıkarıyor. Geri adım atmayacağız, etkilenen herkesi destekleyeceğiz" dedi.