Malavi'de trafik kazası: 25 ölü, 12 yaralı

Malavi'nin kuzeyindeki Karonga bölgesinde meydana gelen trafik kazasında en az 25 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kazaya karışanlar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak üzere kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

KARONGA, 5 Haziran (Xinhua) -- Malavi'nin kuzeyindeki Karonga bölgesinde Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında en az 25 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Karonga Bölge Konseyi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü David Sibale 18 kişinin olay yerinde, Nyungwe Futbol Kulübü oyuncu ve taraflarından olduğu belirlenen 7 kişininse kaldırıldıkları Karonga Bölge Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini söyledi.

Polisten alınan ilk bilgilere göre olay, saat 20.00 sularında 80 yolcu taşıyan ve Chitipa'dan Karonga'ya giden 10 tonluk bir kamyonun, Tenenthe Tepeleri civarında virajı alamayıp devrilmesi ve yol kenarındaki bariyere çarpmasıyla gerçekleşti.

Karonga polis sözcüsü George Mulewa, kazaya karışanlar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak üzere kapsamlı bir soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı.

Yerel haberlere göre son yıllarda trafik kazalarının arttığı Malavi'de 2022'de yaşanan 5.553 kazada 1.529 kişi hayatını kaybetti ve 573 kişi yaralandı.