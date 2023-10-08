Malatya'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 01.01'de merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. (DHA