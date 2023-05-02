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Malatya'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Dünya Haberleri

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 00.35'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.44 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Dünya

AFAD Dünya Haberler

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