Malatya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bugün saat 16.01'de, 11.07 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bugün saat 16.01'de, 11.07 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve 8.6 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bugün saat 16.01'de, 11.07 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, bugün saat 16.01'de, 11.07 kilometre derinlikte, 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve 8.6 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.
Kaynak: ANKA / Dünya