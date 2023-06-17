Makao, ABD İnsan Kaçakçılığı Raporu'na Tepki Gösterdi

MAKAO, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi yönetimi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yakın zamanda yayımladığı 2023 İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda Makao'ya ilişkin atıflara sert dille tepki gösterdi.

Makao Özel İdari Bölgesi yönetimine bağlı Güvenlik Sekreteri Ofisi'nden Cuma günü yapılan açıklamada, raporda Makao'ya dönük atıflarla, Makao'da yasalar ve bağımsız hukuk sistemi hakkında tam bir cehaleti yansıttığı, "zan ve önyargıyla" uluslararası toplumda kafa karışıklığı oluşturmak ve Makao Özel İdari Bölgesi'nin uzun yıllardır insan kaçakçılığıyla mücadelede sergilediği çabaları sürekli olarak görmezden gelmek istendiği dile getirildi.

Açıklamada Makao Özel İdari Bölgesi'nin her zaman uluslararası yasal hükümler ile ortak stratejileri tam olarak desteklediği ve insan ticaretini önlemek ve bununla mücadele etmek ve mağdurları korumak için hükümet departmanları ve toplumun farklı sektörleri arasında aktif eşgüdüm sağladığı belirtildi.

Güvenlik Sekreteri Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19'un ciddi etkilerine rağmen insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının normal şekilde sürdürüldüğünü ve Makao'nun bu bağlamda uzun süreli düşük suç oranı ve hatta sıfır suç stratejisini koruduğu kaydedildi.

Uzun yıllardır ABD raporunda Makao'daki gerçek durum hakkında tam ve doğru bilgi sahibi olmaksızın insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları hakkında pervasız değerlendirmeler yapıldığını kaydeden ofis, Makao Özel İdari Bölgesi hükümetinin bu durumdan derin üzüntü ve memnuniyetsizlik duyduğunu vurguladı.

Ofis, Makao Özel İdari Bölgesi yönetiminin her zaman olduğu üzere Makao'da tüm kesimlerle el birliği yaparak insan kaçakçılığını önleyip kontrol altına alacağını ve bölge sakinlerinin ve yabancıların güvenlik ve meşru hak ve çıkarlarını güvence altına alacağını belirtti.

Ofis ayrıca kanunların uygulanması konusunda yargı departmanlarıyla aktif eşgüdüm sağlamayı sürdürme ve insan kaçakçılığı ve insan istismarının tüm biçimlerini ortadan kaldırmak üzere önleme ve mücadele stratejilerini görüşmek amacıyla uluslararası ve bölgeler arasında alışveriş ve işbirliği artırma sözü de verdi.